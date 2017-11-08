http://true505.ideah.ru/land/ Приступить нужно сейчас! Внимательно узучите лендинг, в блоке "проекты" всплывающее окно со слайдером
Верстка сайта на вордпресс
Необходимо сверстать сайт на Wordpress, плюс натянуть дизайн.
На выходе должно получится корректное адаптивное отображение во всех браузерах и на всех платформах.
ТЗ пришлю.
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