Верстка сайта фотообоев.

Требуется профессиональная верстка и программирование для сайта с готовым дизайном+адаптив. Тематика-изготовление фотообоев на заказ. Подразумевается наличие на сайте более 10 тыс. изображений, разбитых по категориям.

Также необходима качественная CMS (возможно и платная).

Основное требование-использование самых современных технологий и методов в верстке и программировании, простота и качество кода, php 7 и пр.

кроссбраузерность

адаптивность

минимум кода

высокая скорость загрузки страниц

семантичность

валидность

Готов рассмотреть поэтапную работу, допустим только верстку.

Прикрепляю частично картинки дизайна для оценки сложности работ.