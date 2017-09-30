Верстка сайта фотообоев.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок319 просмотров

Требуется профессиональная верстка и программирование для сайта с готовым дизайном+адаптив. Тематика-изготовление фотообоев на заказ. Подразумевается наличие на сайте более 10 тыс. изображений, разбитых по категориям. 

Также необходима качественная CMS (возможно и платная). 

Основное требование-использование самых современных технологий и методов в верстке и программировании, простота и качество кода, php 7 и пр.

  • кроссбраузерность
  • адаптивность
  • минимум кода
  • высокая скорость загрузки страниц
  • семантичность
  • валидность

    • Готов рассмотреть поэтапную работу, допустим только верстку. 

    Прикрепляю частично картинки дизайна для оценки сложности работ.

    PHP
    8 лет назад
    20na80
    41 год
    12 лет в сервисе
    Был
    5 месяцев назад

    Заявки фрилансеров

    Нет заявок фрилансеров

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