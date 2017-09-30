Отрисовать и сверстать сайт-лендинг

Нужно нарисовать и сверстать сайт, можно по отдельности, если вы хорошо рисуете, но не в курсе, как сверстать или интегрировать:

1. Отрисовать товар + оформление 1-й страницы сайта, пример https://bravo-smoker.ru/

2. Верстка (РС и мобильный), интеграция веб. Движок не принципиально, сайт простой. Возможно обойдемся без движка.

Теперь о товаре:

Пивные дрожжи. Товар эстетически не красивый – пробирки и бутылки. Нужно придумать, как их красиво обрисовать.

Ассортимент – порядка 100 видов вариаций.

Форма упаковки – пробирки, бутылки.

Потребители:

Домашние пивовары, коммерческие пивоварни, БАД для лечения.