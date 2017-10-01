Добрый день, есть сайт на движке Gallery 3, который не позволяет использовать хтмл код в описании альбомов. модуль HTML Purifier позволяет использовать хтмл код в описании альбомов, но код кнопки пэйпал модуль ...
Верстка сайта на Modx
Нужна помощь специалиста по Modx в верстке нового дизайна сайта с адаптацией. Имеются все необходимые файлы для верстки.
ТЗ
1. Сделать верстку главной страницы сайта.
2. Натянуть новый дизайн на CMS Modx.
3. Сделать адаптивную верстку нового дизайна для мобильных устройств.
Если все получиться отлично потом в дальнейшем нужна будет верстка и остальных страниц нового дизайна сайта на Modx. Есть много аналогичных заданий надеюсь на длительное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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