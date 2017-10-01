Верстка сайта на Modx

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок179 просмотров

Нужна помощь специалиста по Modx в верстке нового дизайна сайта с адаптацией. Имеются все необходимые файлы для верстки.  

ТЗ 

1. Сделать верстку главной страницы сайта. 

2. Натянуть новый дизайн на CMS Modx. 

3. Сделать адаптивную верстку нового дизайна для мобильных устройств. 

Если все получиться отлично потом в дальнейшем нужна будет верстка и остальных страниц нового дизайна сайта на Modx. Есть много аналогичных заданий надеюсь на длительное сотрудничество.

MODX
8 лет назад
yevgeniy888
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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