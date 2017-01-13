Мои контакты :
skype : tmn_frozen
почта: [email protected]
телефон : 89612035444
Не так давно я перестал работать на веб-студии и перешел на фриланс.
В портфолио я выложил только часть работ.
Навыки:
- HTML5 + CSS3 + jQuery + JavaScript;
- Работа с CSS-препроцессором (sass, scss);
- Работа с менеджерами пакетов (npm, bower);
- Фреймворки: Materialize, Bootstrap;
- Кроссбраузерность (IE, Ff, Opera, Safari, Chrome);
- Автоматизация сборки и компиляции (gulp);
- Блочная фиксированная / резиновая вёрстка;
- Адаптивная верстка;
- Валидность;
- Код: комментированный, чистый и аккуратный;
- Работа с нестандартными шрифтами;
- Средние знания SVG, Canvas
Так же имею базовые знания и не большой опыт работы с CMS: MODX, WordPress, 1c-Bitrix.
Всегда готов с вами рассмотреть и обсудить ваш проект!