TmN_Filippov

Владислав TmN_Filippov

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Front-end developer

Мои контакты :

skype : tmn_frozen

vk : https://vk.com/tmn_vlad

почта: [email protected] 

телефон : 89612035444

Не так давно я перестал работать на  веб-студии и перешел на фриланс.

В портфолио я выложил только часть работ.

Навыки: 

- HTML5 + CSS3 + jQuery + JavaScript; 

- Работа с CSS-препроцессором (sass, scss); 

- Работа с менеджерами пакетов (npm, bower); 

- Фреймворки: Materialize, Bootstrap; 

- Кроссбраузерность (IE, Ff, Opera, Safari, Chrome); 

- Автоматизация сборки и компиляции (gulp); 

- Блочная фиксированная / резиновая вёрстка; 

- Адаптивная верстка; 

- Валидность; 

- Код: комментированный, чистый и аккуратный; 

- Работа с нестандартными шрифтами;

- Средние знания SVG, Canvas

Так же имею базовые знания и не большой опыт работы с CMS: MODX, WordPress, 1c-Bitrix.

Всегда готов с вами рассмотреть и обсудить ваш проект!

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Отзывы заказчиков

shelder
Кирилл 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Поправить адаптацию верстки справочника
Хороший исполнитель. Работа была выполнена качественно и в срок. Всем рекомендую.
Рекомендую!
Ответный отзыв
T-Mac
Илья 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$135
6 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка
Буду максимально, объективен. Уверен, что мне в ответ прилетит тоже отрицательный отзыв, но как говорится - сила в правде! Вся переписка сохранена и я готов подтвердить ниже изложенную речь. Задача стояла четко: сверстать по макету, все детали были обсуждены заранее, прежде, чем приступили к работе. Свои требования, я также озвучил, их было не мало и довольно жесткие. Предоплату не брал. Мы договорились, как будет готова первая страница, тогда сделаю аванс. Влад на все условия и требования согласился и приступил к работе. Сперва, как ему казалось он делал быстро, но в результате было 97 пунктов правок одной страницы и думаю, это не было бы полным списком. Все правки были в рамках ТЗ и макета, абсолютно ничего нового не добавлялось. В итоге на 8 день работы (хотя всю работу должны были сделать за 5 дней) Влад выгрузил последние правки одной страницы, на следующий день я проверил и выписал еще пункты. На 10 дней я спросил, как обстоят дела, на что Влад ответил дословно - "Здравствуйте , я не буду продолжать данную работу дальше. Так как не вижу смысла делать того у чего нет конца". Итог: 1. Если бы я не написал сам и просто ждал, то я мог бы узнать об отказе работать еще позже. 2. Для человека абсолютно норма делать не по макету, а про свои же косяки он считает, что им нет конца - и это вина заказчика. 3. Понятия соблюдения сроков нет. Бросать работу на 80% тоже в порядке вещей. И плевать, что потратил время заказчика. Не рекомендую работать с данным исполнителем: 1. Вы будете постоянно проверять его работу с кучей несоответствий по макету и будете виноваты в этом. 2. Не факт, что вы закончите проект. А потерять 10 дней дорогого стоит, как в моем случае.
dragon99
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$83
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка
Опытный специалист, оперативно выполнил большой объем работы. Всем рекомендую!
Задача поставлена хороша! Ответы быстрые и понятные! Оплата сразу по окончанию работы!
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$33
10 баллов
8 лет назад
Готовую верстку одеть либо на Wordpress или Joomla
JoomlaWordPress
Отличная работа, постоянная коммуникация, объясняют причины. 5 из 5
Хороший заказчик, четко поставленная задача, и своевременная оплата
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга