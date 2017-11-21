Приветсвую. Есть HTML страница + JavaScript внутри. Нужно оптимизировать под скорость загрузки как "для мобильных" так и "для компьютеров". На данный момент показатели не очень (прикрепил скриншоты, там же адрес ...
Поправить адаптацию верстки справочника
Есть верстка справочника, примерно 20 фотографий с надписями слева или справа, но при при различных разрешениях картинки обрезаются, нужно это поправить. Пришлю верстку или скрин в личном сообщении.
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