Оптимизировать страницу под Google PageSpeed Insights

Приветсвую.

Есть HTML страница + JavaScript внутри.

Нужно оптимизировать под скорость загрузки как "для мобильных" так и "для компьютеров".

На данный момент показатели не очень (прикрепил скриншоты, там же адрес страницы).

Нужно довести показатели скорости на обеих версиях от 95+ на Google PageSpeed Insights.