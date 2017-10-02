Оптимизировать страницу под Google PageSpeed Insights

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок210 просмотров

Приветсвую.

Есть HTML страница + JavaScript внутри.

Нужно оптимизировать под скорость загрузки как "для мобильных" так и "для компьютеров".

На данный момент показатели не очень (прикрепил скриншоты, там же адрес страницы).

Нужно довести показатели скорости на обеих версиях от 95+ на Google PageSpeed Insights. 

HTMLJavaScript
8 лет назад
uarichs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$6
1 день
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Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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