Верстка Landing Page

Не хотел оставлять отзыв в принципе, но раз Веблансер требует для размещения новых заказов, то придется. Верстка лендинга была выполнена плохо. Множество несоответствий с макетом и куча ошибок в адаптиве. Исправляя текущие ошибки Андрей добавлял новые. Что-то не мог исправить. Сроки затягивались, Андрей куда-то уходил. В итоге после 2-х дней мучений оплатил проект и отдал его на доработку другому верстальщику. Выбирал Андрея по положительным отзывам и никак не ожидал такого результата.