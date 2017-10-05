Адаптивная верстка главной страницы для Bootstrap из psd макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки512 просмотров
  • Bootstrap 3/4, 12 колонок.
  • есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и jpg-макет мобильной версии для понимания расположения элементов, верстка для планшетов на усмотрение исполнителя;
  • оплата на карту Приват;
  • без портфолио или примеров работ, рассматривать заявки не буду;
  • претенденту скину все нужные файлы и полную инструкцию.
Bootstrap
8 лет назад
yarega
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$50
1 день
Работа сделана качественно и в срок. Спасибо Максиму!
Хорошо изложенное техническое задание, ничего лишнего + мгновенная оплата. Работой с Виталием остался доволен.

Заявки фрилансеров

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка блока на сайт

    Есть дизайн в psd   Нужно его сверстать и форму подключить к скрипту отправки в почту и AmoCRM (все эти скрипты уже есть готовые на сайте)  сайт &gt;&gt; koruna-profbrus.ru  блок (2 ...

    AmoCRMHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстальщик/фронтент разр-ик (bitbucket, github, php и Yii)

    Требуются: хороший верстальщик / фронтент разработчик.   С умениями работать на bitbucket, github и знаниями в php и Yii  #php #yii #yii2 #фреймворк #верстка #frontend  Требуется помощь по доработке главной страницы сайта studio3-14.ru. Сверстанная ...

    PHPYii
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать и посадить на движок из psd

    Нужно сверстать и посадить на движок достаточно несложный сайт. Макет в наличии .psd - пять штук: главная, внутренняя, уменьшенная шапка, мобильная версия, мобильная версия с открытым меню. Предпочтительный движок - wordpress, как ...

    JavaScriptWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка Landing Page

    Добрый день! Нужно сверстать посадочную страницу. ТЗ по проекту здесь: https://drive.google.com/file/d/0BwKKXDQi4SUKYWJxU0xHbHpmaUk/view Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета. Срок - 3 дня. Жду ваших предложений.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить адаптацию верстки справочника

    Есть верстка справочника, примерно 20 фотографий с надписями слева или справа, но при при различных разрешениях картинки обрезаются, нужно это поправить. Пришлю верстку или скрин в личном сообщении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Оптимизировать страницу под Google PageSpeed Insights

    Приветсвую. Есть HTML страница + JavaScript внутри. Нужно оптимизировать под скорость загрузки как "для мобильных" так и "для компьютеров". На данный момент показатели не очень (прикрепил скриншоты, там же адрес ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    $100

    Необходимо сверстать макет на сетке Smart-Grid (есть в npm)  ТЗ в приложении. Срок до 4 дней.  Прежде чем писать, прошу дать пояснение, что вы знакомы с данной сеткой и ознакомились с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта на Modx

    Нужна помощь специалиста по Modx в верстке нового дизайна сайта с адаптацией. Имеются все необходимые файлы для верстки.   ТЗ  1. Сделать верстку главной страницы сайта.  2. Натянуть новый дизайн на ...

    MODX
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка HTML Purifier на Gallery3

    Добрый день,    есть сайт на движке Gallery 3, который не позволяет использовать хтмл код в описании альбомов. модуль HTML Purifier позволяет использовать хтмл код в описании альбомов, но код кнопки пэйпал модуль ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад