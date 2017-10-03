Перенос верстки

В приложении сайт, в названии архива путь к странице.

Так вот мне надо эту страницу( только контент(шапки подвалы сайдбар и тп не нужно) только информацию с этой страницы.

Сделать отдельной страницей, с файлом стилей. и путь сделать каким нибудь дурным чтобы не совпадало в моим ксс.

На джумлу переношу вообщем контент.

Сроки ну сегодня наверное для знающего человека 20 минут работы.

На всякий случай сделаю скриншот что я хочу, а то мало ли..

Цену указывайте пожалуйста.

P.S Так как, сервис не дает тут прикрепить Превышен максимальный суммарный объем. даю ссылку !!не рекламу!!

https://cloud.mail.ru/public/FHEr/ZDKyQ6xtj В приложении скриншот, надеюсь нормально объяснил, голова не варит уже.