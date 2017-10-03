Перенос верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок294 просмотра

В приложении сайт, в названии архива путь к странице.

Так вот мне надо эту страницу( только контент(шапки подвалы сайдбар и тп не нужно) только информацию с этой страницы.

Сделать отдельной страницей, с файлом стилей. и путь сделать каким нибудь дурным чтобы не совпадало в моим ксс.

На джумлу переношу вообщем контент.

Сроки ну сегодня наверное для знающего человека 20 минут работы.

На всякий случай сделаю скриншот что я хочу, а то мало ли..

Цену указывайте пожалуйста.

P.S Так как, сервис не дает тут прикрепить Превышен максимальный суммарный объем. даю ссылку !!не рекламу!!

https://cloud.mail.ru/public/FHEr/ZDKyQ6xtj В приложении скриншот, надеюсь нормально объяснил, голова не варит уже.

Joomla
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

8928097
28 лет
8 лет в сервисе
Был
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1 отзыв(-1)
8 лет назад
$10
1 день
Промурыжил 4 часа - в итоге не могу сделать. Время потрачено зря!

Заявки фрилансеров

8928097
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
8 лет назад

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