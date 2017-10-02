Вёрстка простых макетов по сетке boostrap - срочно Страницы простые, так же всплывающие окна по ним Сроки - завтра 13-00 по Москве Оплата строго по полной готовности, в ходе работы, ...
Верстка лендинга
Сверстать лендинг, псд имеется.
Анимации минимальные.
примеры верстки ( ссылки)
калькулятор с 4х шагов, первый на главной картинке остальные во вложении.
Заявки фрилансеров
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