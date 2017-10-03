В приложении сайт, в названии архива путь к странице. Так вот мне надо эту страницу( только контент(шапки подвалы сайдбар и тп не нужно) только информацию с этой страницы. Сделать отдельной страницей, с файлом ...
Верстка лендинга
Нужно сверстать лендинг (5 экранов).
Крайний срок: четверг 05/10/2017 09:00 GMT+3
Бюджет: 2000 руб.
Обязательно: кроссбраузерноcть, адаптивность.
Скорость загрузки не менее 70 по сервису Google Page Speed Test Insides.
При отписке на проект прилагайте примеры своих работ.
Все подробности обсудим с кандидатами.
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