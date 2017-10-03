Верстка лендинга

$34
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт33 заявки506 просмотров

Нужно сверстать лендинг (5 экранов).

Крайний срок: четверг 05/10/2017 09:00 GMT+3

Бюджет: 2000 руб.

Обязательно: кроссбраузерноcть, адаптивность.

Скорость загрузки не менее 70 по сервису Google Page Speed Test Insides.

При отписке на проект прилагайте примеры своих работ.

Все подробности обсудим с кандидатами.

8 лет назад
alexisamara
Алексей 
52 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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