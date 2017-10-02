Сверстать из InDesign в html, адаптив

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок222 просмотра

Нужно сверстать макеты из InDesign в html.

Pixel-perfect, адаптивность.

Всего 5 страниц, очень похожих. 

Файлы сброшу в личку понравившимся исполнителям.

HTML
8 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенос верстки

    В приложении сайт, в названии архива путь к странице. Так вот мне надо эту страницу( только контент(шапки подвалы сайдбар и тп не нужно) только информацию с этой страницы. Сделать отдельной страницей, с файлом ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Причесать вёрстку страницы

    $50

    В приложении скриншот страницы. Нужно причесать: 1. Главная задача - удобство работы с таблицей на смартфоне. Работа - это просмотр, добавление, редактирование записей. 2. Необязательно всю таблицу видеть ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    $50

    Сверстать лендинг, псд имеется. Анимации минимальные. примеры верстки ( ссылки) калькулятор с 4х шагов, первый на главной картинке остальные во вложении.

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка из WORD в HTML по шаблону с использованием bootstrap

    $9

    нужно блок описания сверстать из word используя bootstrap в общем сделать аналогично как http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-7.html http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-06.html только остальные 5 страниц http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-01.html http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-02.html http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-03.html http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-04.html http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-05.html ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать элемент для строительного сайта

    Есть модель строения. Задача - сделать так, чтобы при наведении курсора на окно оно подсвечивалось, появлялась всплывающая подсказка с названием "Окно", а по клику открывалась отдельная страница с описанием этого окна. Всего будет 4 ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка главной страницы для Bootstrap из psd макета

    $50

    Bootstrap 3/4, 12 колонок.есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и jpg-макет мобильной версии для понимания расположения элементов, верстка для планшетов на усмотрение исполнителя;оплата на карту Приват;без портфолио или примеров работ, рассматривать заявки не буду;претенденту ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка блока на сайт

    Есть дизайн в psd   Нужно его сверстать и форму подключить к скрипту отправки в почту и AmoCRM (все эти скрипты уже есть готовые на сайте)  сайт &gt;&gt; koruna-profbrus.ru  блок (2 ...

    AmoCRMHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстальщик/фронтент разр-ик (bitbucket, github, php и Yii)

    Требуются: хороший верстальщик / фронтент разработчик.   С умениями работать на bitbucket, github и знаниями в php и Yii  #php #yii #yii2 #фреймворк #верстка #frontend  Требуется помощь по доработке главной страницы сайта studio3-14.ru. Сверстанная ...

    PHPYii
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать и посадить на движок из psd

    Нужно сверстать и посадить на движок достаточно несложный сайт. Макет в наличии .psd - пять штук: главная, внутренняя, уменьшенная шапка, мобильная версия, мобильная версия с открытым меню. Предпочтительный движок - wordpress, как ...

    JavaScriptWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад