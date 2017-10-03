Верстка и программинг главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок268 просмотров

Есть готовый дизайн главной страницы сайта (предусмотрена адаптивность) 

сайт https://kazanantenna.ru/  OkayCMS 

Нужна верстка и программинг.  

От вас – уточняющие вопросы, сроки, стоимость

8 лет назад
rosinas
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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