Сверстать меню сайта

Необходимо доработать или сделать новое адаптивное левое меню. (рисунок 1.jpg)

1. Поведение ссылки при наведении раскрывается подменю в сторону.(рисунок 2.jpg)

2. При переходе по ссылке (в активном состоянии) подменю появляется в низу, все остальные ссылки отображаются при наведении сбоку.(рисунок 3.jpg)

3. При адаптации оставить поведение меню как есть.

Рисунки и сама страница во вложении.