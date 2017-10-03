Откорректировать форму

На сайте fotorion.ru размещена форма для заказа. Но данные на почту не отправляются. Требуется сделать:

1. Отправку данных на почту с помощью формы.

2. Сделать всплывающее окно с ReCaptcha, для того, чтоб обезопасить себя от спама.

Жду предложения и цены за работу.