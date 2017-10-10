Адаптация сайта под мобильные и планшеты

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок205 просмотров

Необходимо адаптировать сайт с помощью css http://claddagh.ru/

CSS
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

when108
Павел 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$30
2 дня
Все отлично, Павел справился с поставленной задачей
Все ок

Заявки фрилансеров

when108
Павел 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад

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