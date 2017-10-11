Верстка и натяжка сайта на Wordpress или Modx

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок293 просмотра

Добрый день!

Необходимо сделать верстку лендинга со страницами портфолио. Фирма занимается фото и видео услугами.

Страницы:

  • главная
  • портфолио
  • 2 попапа

    ﻿

Требования:

1.      Валидная верстка https://validator.w3.org

2.      Технология Bootstrap 4

3.      Google Page Speed не менее 86 для mobile и dekstop

4.      Кроссбраузерность

5.      Адаптивность (Корректное отображение насмартфонах, планшетах и декстопе)

6.      Комментарии в коде только на английском

Спасибо за интерес к проекту. Макеты покажу в личку.

BootstrapMODXWordPress
8 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$170
3 дня
Олег великолепно справился с задачей. Все сделано качественно и в сроки. Будем работать еще. Рекомендую Олега как ответственного исполнителя.
Спасибо Роману за сотрудничество ). Отлично поставлена задача, постоянное оперативное сопровождение. Ментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству ).

Заявки фрилансеров

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад