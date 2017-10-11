Нужно скопировать шаблон Diafan -> themes.diafan.ru/adaptivegiro/ изменить шапку (добавить логотип и контакты) и натянуть на diafan cms
Верстка и натяжка сайта на Wordpress или Modx
Добрый день!
Необходимо сделать верстку лендинга со страницами портфолио. Фирма занимается фото и видео услугами.
Страницы:
- главная
- портфолио
- 2 попапа
1. Валидная верстка https://validator.w3.org
2. Технология Bootstrap 4
3. Google Page Speed не менее 86 для mobile и dekstop
4. Кроссбраузерность
5. Адаптивность (Корректное отображение насмартфонах, планшетах и декстопе)
6. Комментарии в коде только на английском
Спасибо за интерес к проекту. Макеты покажу в личку.
Выбранный исполнитель
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