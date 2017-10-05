Исправить ошибки в адаптивной вёрстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок161 просмотр

На сайте появляется второй вертикальный скролл, необходимо доработать вёрстку (сайт adult тематики, дисклеймер для людей обострёнными морально-этическими принципами).

Пример покажу в ЛС

8 лет назад
bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Очень быстро решили проблему с версткой, рекомендую!
Было очень приятно работать с Иваном. Четко поставил тз, моментально оплатил выполненную работу. Рекомендую Ивана к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад