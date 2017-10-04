Доработка верстки интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки331 просмотр

Необходимо выполнить доработку верстки интернет-магазина. 

ТЗ в google doc (7 задач): https://docs.google.com/document/d/1ooHEk3F2L8XgtEAZhD1BJvDGiSqbqilAwP8hfXF0GAY/edit?usp=sharing

Для работы вам будет предоставлено: 

- исходники psd 

- доступ к репозиторию Bitbucket 

Требования к исполнителю: 

- опыт работы с sass/less 

- gulp 

- уверенные знания Java Script (обязательно!) 

- опыт работы с GIT (желательно)

При успешном выполнении данного задания, Вам будет предложено постоянное сотрудничество по данному проекту. Условия будут обсуждаться индивидуально.  

GitJavaSASSGulp
8 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров