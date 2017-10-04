Штук 5 страниц только в вертикальном расположении, верстка + возможно JS, без функционала.
Доработка верстки интернет-магазина
Необходимо выполнить доработку верстки интернет-магазина.
ТЗ в google doc (7 задач): https://docs.google.com/document/d/1ooHEk3F2L8XgtEAZhD1BJvDGiSqbqilAwP8hfXF0GAY/edit?usp=sharing
Для работы вам будет предоставлено:
- исходники psd
- доступ к репозиторию Bitbucket
Требования к исполнителю:
- опыт работы с sass/less
- gulp
- уверенные знания Java Script (обязательно!)
- опыт работы с GIT (желательно)
При успешном выполнении данного задания, Вам будет предложено постоянное сотрудничество по данному проекту. Условия будут обсуждаться индивидуально.
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