Выполнить верстку главной страницы

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Завершен15 заявок248 просмотров

Макет обсудим с выбранным кандидатом.

8 лет назад
neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

alex_bondar
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$83
3 дня
Уже не первый раз работаю с Александром, рекомендую как ответственного и внимательного специалиста. Все время на связи, работа выполняется в срок. Спасибо за сотрудничество)
Все на высшем уровне! ТЗ, коммуникация, оплата - все супер. Дмитрий - яркий пример отличного и адекватного заказчика .

Заявки фрилансеров

alex_bondar
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад