Необходимо выполнить доработку верстки интернет-магазина. ТЗ в google doc (7 задач): https://docs.google.com/document/d/1ooHEk3F2L8XgtEAZhD1BJvDGiSqbqilAwP8hfXF0GAY/edit?usp=sharing Для работы вам будет предоставлено: - исходники psd - доступ к репозиторию Bitbucket Требования к ...
Перенос блоков на другие ленды
перенести блоки на другие ленды
Оплата поэтапно либо в конце
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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