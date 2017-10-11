Перенос блоков на другие ленды

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок198 просмотров

 перенести блоки  на другие ленды 

Koruna-brevno.ru

Koruna-karkas.ru

Koruna-kleenbrus.ru

Оплата поэтапно либо в конце 

8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

idoked
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Снова вместе работали замечательный исполнитель всегда на связи всем рекомендую.
Снова посчастливилось работать данным заказчиком и снова все прошло отлично! Оплата, коммуникация и взаимопонимание на высоте. Работать было не проблемно, а очень даже приятно. 5/5

Заявки фрилансеров

idoked
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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