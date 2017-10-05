Нужно доверстать сайт на 1С Битрикс, дизайны готовые есть. Нужно устранить недоделки за другим верстальщиком и отладить работу после запуска. Срок исполнения 1 неделя. Мне нужен не загруженный четкий исполнитель который знает что делать, ...
Доработка сайта на Битриксе
У меня сайт на Битриксе, лицензия Старт. Доступы дам от ФТП и админки.
Срочно!
Адрес дам в личку
1. Логотип - вставить большой, некачественно выглядит на адаптиве
2. Блок "Акции" - сделать одноцветным
3. Шапка внутренних страниц - не адаптивная, исправить
4. Отправка заявки - модальное окно со "спасибо" не выдается, а выдается "bot"
5. Услуги - поправить line-height у шрифта заголовков, на некоторых страницах подзаголовки показываются в две строки и наезжают друг на друга
6. Политика конфиденциальности:
- в подвале добавить ссылку на "политика конфиденциальности", при нажатии на нее открывается окно с текстом (как сейчас).
- во всех формах заявки добавить: рядом с чекбоксом "соглашаюсь с предоставлением персональных данных", при этом "предоставлением персональных данных" - ссылка: при наведении на нее появляется всплывающее краткое окно с тексом "ознакомиться с политикой конфиденциальности"; а при нажатии на "предоставлением персональных данных" открывается окно с текстом политики конфиденциальности.
7. Форма заявки "Услугах" - добавить ссылку на политику конфиденциальности с чек-боксом
8. Форма калькулятора в услугах - в ней отсутствует чекбокс и ссылка на политику, добавить
Заявки фрилансеров
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