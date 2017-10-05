Доработка сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки238 просмотров

У меня сайт на Битриксе, лицензия Старт. Доступы дам от ФТП и админки.

Срочно!

Адрес дам в личку

1. Логотип - вставить большой, некачественно выглядит на адаптиве

2. Блок "Акции" - сделать одноцветным

3. Шапка внутренних страниц - не адаптивная, исправить

4. Отправка заявки - модальное окно со "спасибо" не выдается, а выдается "bot"

5. Услуги - поправить line-height у шрифта заголовков, на некоторых страницах подзаголовки показываются в две строки и наезжают друг на друга

6. Политика конфиденциальности:

- в подвале добавить ссылку на "политика конфиденциальности", при нажатии на нее открывается окно с текстом (как сейчас).

- во всех формах заявки добавить: рядом с чекбоксом "соглашаюсь с предоставлением персональных данных", при этом "предоставлением персональных данных" - ссылка: при наведении на нее появляется всплывающее краткое окно с тексом "ознакомиться с политикой конфиденциальности"; а при нажатии на "предоставлением персональных данных" открывается окно с текстом политики конфиденциальности.

7. Форма заявки  "Услугах" - добавить ссылку на политику конфиденциальности с чек-боксом

8. Форма калькулятора в услугах - в ней отсутствует чекбокс и ссылка на политику, добавить

8 лет назад
datia
Дарья 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта в 1С Битрикс

    $250

    Нужно доверстать сайт на 1С Битрикс, дизайны готовые есть. Нужно устранить недоделки за другим верстальщиком и отладить работу после запуска. Срок исполнения 1 неделя.  Мне нужен не загруженный четкий исполнитель который знает что делать, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание HTML баннера

    Создать 3 вида HTML баннера по примеру.  Будут использоваться в КМС google adwords.  Всего нужно 3 баннера + их изменения под другие размеры. Пример дизайна по ссылке.  https://drive.google.com/open?id=0B5HhuECpmh45cU9xQnlkRGZCTlE Вес ...

    Google AdsHTML
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать страницу для базы знаний

    Страница будет использоваться как ui-kit для наполнения базы знаний статьями.  https://drive.google.com/file/d/0BzgxOp3Zx2L8MGwtR3VCZGJqM1E/view Все отмеченные блоки должны быть независимы друг от друга и легко переносимы.  Дизайн нарисован по сетке bootstrap.  Вёрстка будет использоваться ...

    BootstrapCSSHTMLMODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка верстки интернет-магазина

    Необходимо выполнить доработку верстки интернет-магазина.  ТЗ в google doc (7 задач): https://docs.google.com/document/d/1ooHEk3F2L8XgtEAZhD1BJvDGiSqbqilAwP8hfXF0GAY/edit?usp=sharing Для работы вам будет предоставлено:  - исходники psd  - доступ к репозиторию Bitbucket  Требования к ...

    GitJavaSASSGulp
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правка лендинга под мобильные телефоны и планшет

    $20

    Здравствуйте! Собственно нужна грамотная правка шаблона под мобильные устройства - телефоны + планшеты. Ситуация сейчас такая ссылка на шаблон﻿ Что требуется: 1) Грамотная верстка под мобильные устройства ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка страницы с параллакс эффектом. Прошу ознакомиться!

    Приветствую, господа разработчики! Требуется заверстать страницу с параллакс эффектом. Только верстка, дизайн не нужен! Аналог по ссылке, но только первая анимация + первый текстовый блок. https://www.apple.com/ru/iphone-x/. 1. Появление меню с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад