Доработка сайта на Битриксе

У меня сайт на Битриксе, лицензия Старт. Доступы дам от ФТП и админки.

Срочно!

Адрес дам в личку

1. Логотип - вставить большой, некачественно выглядит на адаптиве

2. Блок "Акции" - сделать одноцветным

3. Шапка внутренних страниц - не адаптивная, исправить

4. Отправка заявки - модальное окно со "спасибо" не выдается, а выдается "bot"

5. Услуги - поправить line-height у шрифта заголовков, на некоторых страницах подзаголовки показываются в две строки и наезжают друг на друга

6. Политика конфиденциальности:

- в подвале добавить ссылку на "политика конфиденциальности", при нажатии на нее открывается окно с текстом (как сейчас).

- во всех формах заявки добавить: рядом с чекбоксом "соглашаюсь с предоставлением персональных данных", при этом "предоставлением персональных данных" - ссылка: при наведении на нее появляется всплывающее краткое окно с тексом "ознакомиться с политикой конфиденциальности"; а при нажатии на "предоставлением персональных данных" открывается окно с текстом политики конфиденциальности.

7. Форма заявки "Услугах" - добавить ссылку на политику конфиденциальности с чек-боксом

8. Форма калькулятора в услугах - в ней отсутствует чекбокс и ссылка на политику, добавить