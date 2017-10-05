Создание HTML баннера

Создать 3 вида HTML баннера по примеру. Будут использоваться в КМС google adwords.

Всего нужно 3 баннера + их изменения под другие размеры.

Пример дизайна по ссылке.

https://drive.google.com/open?id=0B5HhuECpmh45cU9xQnlkRGZCTlE

Вес баннера в результате до 150 кб.

Такой дизайн устраивает, вопрос больше к анимации и ее реализации с маленьким весом, жду комментарий по возможности реализации, срокам, стоимости.

Текст:

1. Просел пол?

Усиление бетонных плит

2. Трещины в фундаменте?

Подъем и стабилизация фундамента

3. Просело здание?

Подъем и стабилизация основания