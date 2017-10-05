Создание HTML баннера

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок484 просмотра

Создать 3 вида HTML баннера по примеру.  Будут использоваться в КМС google adwords. 

Всего нужно 3 баннера + их изменения под другие размеры.

Пример дизайна по ссылке. 

https://drive.google.com/open?id=0B5HhuECpmh45cU9xQnlkRGZCTlE

Вес баннера в результате до 150 кб. 

Такой дизайн устраивает, вопрос больше к анимации и ее реализации с маленьким весом, жду комментарий по возможности реализации, срокам, стоимости. 

Текст: 

1. Просел пол? 

Усиление бетонных плит

2. Трещины в фундаменте? 

Подъем и стабилизация фундамента 

3. Просело здание?

Подъем и стабилизация основания

Google AdsHTML
8 лет назад
alina_molchanova
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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