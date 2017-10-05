Нужно доверстать сайт на 1С Битрикс, дизайны готовые есть. Нужно устранить недоделки за другим верстальщиком и отладить работу после запуска. Срок исполнения 1 неделя. Мне нужен не загруженный четкий исполнитель который знает что делать, ...
Создание HTML баннера
Создать 3 вида HTML баннера по примеру. Будут использоваться в КМС google adwords.
Всего нужно 3 баннера + их изменения под другие размеры.
Пример дизайна по ссылке.
https://drive.google.com/open?id=0B5HhuECpmh45cU9xQnlkRGZCTlE
Вес баннера в результате до 150 кб.
Такой дизайн устраивает, вопрос больше к анимации и ее реализации с маленьким весом, жду комментарий по возможности реализации, срокам, стоимости.
Текст:
1. Просел пол?
Усиление бетонных плит
2. Трещины в фундаменте?
Подъем и стабилизация фундамента
3. Просело здание?
Подъем и стабилизация основания
Заявки фрилансеров
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