Нужно доверстать сайт на 1С Битрикс, дизайны готовые есть. Нужно устранить недоделки за другим верстальщиком и отладить работу после запуска. Срок исполнения 1 неделя. Мне нужен не загруженный четкий исполнитель который знает что делать, ...
Сверстать страницу для базы знаний
Страница будет использоваться как ui-kit для наполнения базы знаний статьями.
https://drive.google.com/file/d/0BzgxOp3Zx2L8MGwtR3VCZGJqM1E/view
Все отмеченные блоки должны быть независимы друг от друга и легко переносимы.
Дизайн нарисован по сетке bootstrap.
Вёрстка будет использоваться в Modx.
PSD вышлю исполнителю.
Пожелания к верстке:
1. Семантичность – осмысленно использовать элементы из спецификации HTML. Никакого нагромождения div с разными классами один внутри другого внутри третьего.
2. Валидность – закрывать то, что должно быть закрыто, не допускать дублирующихся id, и т.п.
3. Следование заветам БЭМ, без фанатизма. Писать стили для блоков так, чтобы они оставались переносимыми. Понятно именовать классы. Стараться не использовать id без особой нужды.
4. Современный подход к позиционированию – flexbox давно поддерживается подавляющим большинством браузеров, а float не предназначены для того, чтобы выравнивать блочные элементы.
5. Бонусом будет опыт работы с CSS препроцессорами (в идеале хотелось бы видеть стили в Stylus, иерархически разделенными на блоки)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо выполнить доработку верстки интернет-магазина. ТЗ в google doc (7 задач): https://docs.google.com/document/d/1ooHEk3F2L8XgtEAZhD1BJvDGiSqbqilAwP8hfXF0GAY/edit?usp=sharing Для работы вам будет предоставлено: - исходники psd - доступ к репозиторию Bitbucket Требования к ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Здравствуйте! Собственно нужна грамотная правка шаблона под мобильные устройства - телефоны + планшеты. Ситуация сейчас такая ссылка на шаблон Что требуется: 1) Грамотная верстка под мобильные устройства ...Завершен8 лет назад
перенести блоки на другие ленды Koruna-brevno.ru Koruna-karkas.ru Koruna-kleenbrus.ru Оплата поэтапно либо в концеЗавершен8 лет назад
Макет обсудим с выбранным кандидатом.Завершен8 лет назад
перенести блоки на другие ленды Koruna-brevno.ru Koruna-karkas.ru Koruna-kleenbrus.ru Оплата поэтапно либо в концеHTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую, господа разработчики! Требуется заверстать страницу с параллакс эффектом. Только верстка, дизайн не нужен! Аналог по ссылке, но только первая анимация + первый текстовый блок. https://www.apple.com/ru/iphone-x/. 1. Появление меню с ...Завершен8 лет назад
- $100
3 страницы сверстать адаптивно и корректно установить (настроить) на wordpess.HTML-верстка43 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайте появляется второй вертикальный скролл, необходимо доработать вёрстку (сайт adult тематики, дисклеймер для людей обострёнными морально-этическими принципами). Пример покажу в ЛСЗавершен8 лет назад
- $100
Использовать сетку bootstrap3 согласно макету и сделать "мобильное" главное меню. На выходе главная + 4 внутренних. Также, просьба использовать БЭМ по возможностиЗавершен8 лет назад