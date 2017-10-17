SobolevMakeIt

Вадим Соболев SobolevMakeIt

 
30 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
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Проект выполнен , рад был сотрудничеству
Сотрудничеством доволен, aдекватная постановка задачи,всегда на связи,проблем с оплатой не было.Рекомендую!
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