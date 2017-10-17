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Вадим Соболев
SobolevMakeIt
SobolevMakeIt
30 лет
Украина
/
Киев
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей Вербицкий
iceman4ik
30 лет
Украина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
56 отзывов
(-3)
$25
10 баллов
6 лет назад
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Проект выполнен , рад был сотрудничеству
Сотрудничеством доволен, aдекватная постановка задачи,всегда на связи,проблем с оплатой не было.Рекомендую!
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Отзывы заказчиков
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