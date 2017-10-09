Внести правки в существующую тему wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок283 просмотра

Тема

https://wordpress.org/themes/headstart/

  • Недостает перевода

  • Не кликабельный текстовый заголовок на мобиле

  • На мобиле верхнее меню сделать строкой под хедеров

  • Само меню должно быть без лишних отступов сбоку и снизу http://take.ms/WTvXP
  • Меню должно открываться и скрываться с анимацией
  • Текст в меню выровнять по центру
  • На мобилах уменьшить отступ до изображения http://take.ms/nyUNyU
  • В постах убрать дату публикации http://take.ms/9NImU
  • Если у записи выставлена картинка, то она должна быть без отступов, а тайтл должен быть поверх картинки белым шрифтом , к области текст градиент от черного к прозрачному. (если картинки нет, то заголовок как сейчас).

В заявках необходимо указывать цену и срок исполнения.
WordPress
8 лет назад
hum111
35 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$16
1 день
Алексей сделал все быстро, замечания по сделанной работе исправил оперативно и за один раз, приятно иметь дело.
Понравилось работать с Дмитрием. Небольшое задание сформированное по пунктам. Оплатил все сразу после работы. Рекомендую сотрудничать с Дмитрием :)

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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