Вёрстка лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок450 просмотров

Требуется вёрстка лендинга с установкой Джумлы последней версии либо WordPress. Сверху страницы видео на всю ширину, которое начинает воспроизводиться сразу после загрузки страницы.

Ссылки на макеты здесь

http://ivsatin.ru/lending/home3.jpg

http://ivsatin.ru/lending/home3-hover.jpg

JoomlaWordPress
8 лет назад
IVSATIN
Сергей 
54 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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