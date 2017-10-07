Адаптивная верстка небольшого макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок390 просмотров

Нужен адаптив. Макет покажу кандидатам.

В отклике пишите о своем опыте верстки. Можно и примеры.

8 лет назад
arrowork
Олег 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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