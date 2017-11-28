Требуется верстка страницы

Есть сайт http://burenie-comfort.ru/

Задача сделать новую страницу. Для этого я дам HTML версию проекта, т.е. в админке ничего делать не нужно.

У меня есть рекламные буклеты, прикрепил к проекту в архиве.

Их я упорядочил в названиях по номерам, в каком порядке должно идти на странице.

Нужно сверстать эти картинки и сделать собственно страницу из них.

Делать максимально похоже, но без усложнений. Т.е. если где то трудность - лучше обойти, чем тратить много времени на то, чтобы сделать 1 в 1.

Других исходников фото у меня нет.

От вас - цена за работу, сроки, контакты для связи ( желательно Skype ).