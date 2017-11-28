Требуется верстка страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок253 просмотра

Есть сайт http://burenie-comfort.ru/ 

Задача сделать новую страницу. Для этого я дам HTML версию проекта, т.е. в админке ничего делать не нужно.

У меня есть рекламные буклеты, прикрепил к проекту в архиве.

Их я упорядочил в названиях по номерам, в каком порядке должно идти на странице.

Нужно сверстать эти картинки и сделать собственно страницу из них. 

Делать максимально похоже, но без усложнений. Т.е. если где то трудность - лучше обойти, чем тратить много времени на то, чтобы сделать 1 в 1. 

Других исходников фото у меня нет.

От вас - цена за работу, сроки, контакты для связи ( желательно Skype ). 

HTML
8 лет назад
Y-post
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

PriVaVe
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$25
2 дня
Валерий быстро понял суть задачи и реализовал ее раньше сроков. До сих пор продолжаем сотрудничество по другим проектам. В общем, рекомендую как опытного и ответственного верстальщика и специалиста по Joomla.
Отличный заказчик, приятно работать с такими людьми! Рекомендую

Заявки фрилансеров

PriVaVe
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад