Необходимо исправить оформленный вывод бокового меню на wordpress СSS стилями! Сейчас выглядит вот так http://prntscr.com/guvnzm Нужно оформить примерно так http://prntscr.com/guvo88 Исполнителя выберу с наименьшей ценой!
Требуется верстка страницы
Есть сайт http://burenie-comfort.ru/
Задача сделать новую страницу. Для этого я дам HTML версию проекта, т.е. в админке ничего делать не нужно.
У меня есть рекламные буклеты, прикрепил к проекту в архиве.
Их я упорядочил в названиях по номерам, в каком порядке должно идти на странице.
Нужно сверстать эти картинки и сделать собственно страницу из них.
Делать максимально похоже, но без усложнений. Т.е. если где то трудность - лучше обойти, чем тратить много времени на то, чтобы сделать 1 в 1.
Других исходников фото у меня нет.
От вас - цена за работу, сроки, контакты для связи ( желательно Skype ).
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