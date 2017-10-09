Необходимо исправить оформленный вывод бокового меню на wordpress СSS стилями! Сейчас выглядит вот так http://prntscr.com/guvnzm Нужно оформить примерно так http://prntscr.com/guvo88 Исполнителя выберу с наименьшей ценой!
Вёрстка ИМ, адаптивная, 6 страниц – срочно
Вёрстка ИМ, адаптивная, 6 страниц – срочно
макеты пришлю в скайп
Бюджет 4500 рублей, оплата строго без авансов, в хоте работы возможен аванс, после готовности 2 страниц, не более 20% от суммы проекта
Отчёт раз в час на вашем сервере
Сроки сегодня к ночи поздней
Оставьте ваш скайп
КОГО НЕ УСТРАИВАЕТ ЦЕНА!!!!!!! ИЛИ УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОЕКТА НЕ ОТВЕЧАТЬ В ЗАДАЧУ!!!!!!
антибот – пн вёрстка
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