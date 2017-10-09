Вёрстка ИМ, адаптивная, 6 страниц – срочно

макеты пришлю в скайп

Бюджет 4500 рублей, оплата строго без авансов, в хоте работы возможен аванс, после готовности 2 страниц, не более 20% от суммы проекта

Отчёт раз в час на вашем сервере

Сроки сегодня к ночи поздней

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КОГО НЕ УСТРАИВАЕТ ЦЕНА!!!!!!! ИЛИ УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОЕКТА НЕ ОТВЕЧАТЬ В ЗАДАЧУ!!!!!!

антибот – пн вёрстка