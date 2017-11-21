Верстка + jQuery + PHP

Требуется сверстать посадочную и добавить некоторый функционал (простейшая корзина + просмотр планировок квартир при наведении на область картинки + еще...). Все в PDF файле

При заказе, должен на почту заказ отправлять и уведомление о успешности заказа без перезагрузки страницы.