Верстка + jQuery + PHP

$170
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок298 просмотров

Требуется сверстать посадочную и добавить некоторый функционал (простейшая корзина + просмотр планировок квартир при наведении на область картинки + еще...). Все в PDF файле

При заказе, должен на почту заказ отправлять и уведомление о успешности заказа без перезагрузки страницы.

jQueryPHP
8 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-1)
8 лет назад
$20
7 дней
Сергей ответственный человек, который всегда на связи и сразу выполняет все вносимы поправки.
Вячеслав отличный заказчик, всегда на связи чёткое объяснения и постовления задачи. Быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-1)
8 лет назад

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