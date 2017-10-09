HTML-верстка сайта для компании (E-commerce)

Предлагается к выполнению e-commerce проект для компании занимающей продажей воздушных шаров и оформлением праздников в России и ОАЭ. Работа выполняется в несколько этапов на трех языках (английский, арабский, русский). Языковая поддержка предоставляется с нашей стороны. Необходимо сверстать 13 страниц сайта разной степени сложности (HTML+CSS+JavaScript/jQuery). Будут предоставлены макеты на всех языках и различных разрешений (1170, 960, 768, 480, 320), с прорисовкой всех динамичных элементов и их состояний. Также подготовлена для верстки специальная страница (styleguide), содержащая все стили сайта. Также на связи будет ежедневно находиться куратор проекта (для ответов на ваши вопросы и проверки хода работ), дизайнер (которые может предоставить необходимые для работы элементы и проконсультировать по макетам), лингвист (при возникновении вопросов по языковой части) и php-программист (backend-разработчик текущего сайта). Для выполнения работы уже скомпилирован необходимый набор элементов в Bootstrap и выполнена верстка style guide и главной страницы.

- Предоставьте свое портфолио с работами подобного уровня;

- Построение верстки на Bootstrap фреймворк;

- Качественная графика под Retina-дисплеи (2х размер или svg);

- Максимальная приближенность к макетам;

- Адаптивность под различные типы устройств (1170, 960, 768, 480, 320);

- Кроссбраузерность для всех современных браузеров (в т.ч. IE 10+)

- Оптимизация скриптов, стилей, шрифтов, картинок (для быстрой загрузки);