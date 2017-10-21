Предлагается к выполнению e-commerce проект для компании занимающей продажей воздушных шаров и оформлением праздников в России и ОАЭ. Работа выполняется в несколько этапов на трех языках (английский, арабский, русский). Языковая поддержка предоставляется с нашей стороны. ...
Адаптивная верстка Wordpress
Добрый день!
Необходимо сделать адаптивную верстку дизайна на Wordpress. Тема для верстки подготовлена, плагины установлены и настроены.
Три типа страниц:
- Главная
- Страница категории
- Страница статьи
Верстка должна быть валидная и кроссбраузерная.
Пожалуйста, укажите примерную стоимость такого проекта.
Хорошее знание Wordpress и опыт создания плагинов будет Вашим преимуществом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Вёрстка ИМ, адаптивная, 6 страниц – срочно макеты пришлю в скайп Бюджет 4500 рублей, оплата строго без авансов, в хоте работы возможен аванс, после готовности 2 страниц, не более 20% от ...Закрыт8 лет назад
Доброго времени суток. Требуется создать XML файл из Excel файла для его выгрузки на авито. От вас жду вопросы,сроки и цену. Спасибо.HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нам необходимо сверстать шаблон для сайта. Все таки предпочтительно на Joomla. Возможно долгосрочное сотрудничество для его дальнейшего развития. Макет есть. ТЗ в приложении. Домен так же есть, хотелось ...Завершен8 лет назад
- $450
Нужно сверстать дизайн сайта, в адаптиве. Подробное ТЗ отправил по скайпуЗавершен8 лет назад
- $200
Вёрстка сайта. ТЗ отправлю исполнителю.HTML-верстка29 заявокЗакрыт8 лет назад
Выполнить пк+адаптивную версии верстки.Завершен7 лет назад
- $60
Необходимо сверстать лендинг и посадить на Modx. Адаптивный дизайн. Макет для десктопной уже готов и сверстанный вариант нужен к среде. Мобильный макет будет завтра. А адаптивная версия нужна будет к понедельнику.В комментариях пишите своей емейл или скайп для ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужно перенести приленд от партнерки на мой хостинг. Добавить и объяснить как делается переброс параметров со строки на ленд. Почистить страницу от лишнего кода и максимально адаптировав верстку. Заменить картинку комментариев на ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Во вложении макеты. Некоторые макеты практически дублируют друг друга. Верстка адаптивная (во вложении есть пример для главной), кроссбраузерная. Макеты: https://cloud.mail.ru/public/Hy6i/CJQ1sqnQQ В откликах напишите время и цену.HTML-верстка48 заявокЗакрыт7 лет назад