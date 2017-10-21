Адаптивная верстка Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки294 просмотра

Добрый день!

Необходимо сделать адаптивную верстку дизайна на Wordpress. Тема для верстки подготовлена, плагины установлены и настроены. 

Три типа страниц:

  • Главная
  • Страница категории
  • Страница статьи
Каждая из этих страниц должна быть адаптирована под мобильники.

Верстка должна быть валидная и кроссбраузерная.

Пожалуйста, укажите примерную стоимость такого проекта.

Хорошее знание Wordpress и опыт создания плагинов будет Вашим преимуществом.

WordPress
8 лет назад
abandoned
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
5 дней
Качественная адаптивная, кроссбраузерная и валидная верстка. Олег всегда на связи, готов идти навстречу заказчику. Рекомендую!
Дмитрий отличный заказчик. Все время был на связи и отвечал сразу же на все вопросы. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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