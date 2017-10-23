Скопировать сайт

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок280 просмотров

Необходимо скопировать сайт - главную страницу, на чистом коде

Внести изменения согласно ТЗ - их немного

procanvas_точка_ru

Оплата 2000 рублей

8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$35
1 день
Все отлично
Все круто!

Заявки фрилансеров

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад

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