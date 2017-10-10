Всем привет! Необходимо реализовать теггинг юзеров в email-рассылке (Active Campaign), присвоить им специфический тег в зависимости от страницы подписки на видеокурс. Нужна разбивка по странам - Украина отдельно, Россия отдельно. Предположительно с помощью event ...
Верстка страниц интернет-магазина из прототипа (OpenCart)
Уважаемые специалисты по OpenCart!
Необходимо натянуть на CMS интернет-магазина косметики. Путем долгого изучения выбор все-таки пал на OpenCart.
Графическим дизайном заниматься не надо! Зато нужны грамотно структурированные типовые страницы, оптимизированные под разные устройства и браузеры (9 страниц), рабочая корзина и формы обратной связи. Прилагаю 1 страницу прототипа. По ходу дела можем вносить правки в этот прототип, опираясь на ваш опыт построения интернет-магазинов. У меня это первый опыт)
Если все пойдет хорошо, то в будущем нужна будет интеграция с 1С. На момент запуска магазина этого не требуется.
Пишите, пожалуйста, вашу цену и вопросы, если возникли!
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