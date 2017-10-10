Верстка страниц интернет-магазина из прототипа (OpenCart)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок253 просмотра

Уважаемые специалисты по OpenCart!

Необходимо натянуть на CMS интернет-магазина косметики. Путем долгого изучения выбор все-таки пал на OpenCart. 

Графическим дизайном заниматься не надо! Зато нужны грамотно структурированные типовые страницы, оптимизированные под разные устройства и браузеры (9 страниц), рабочая корзина и формы обратной связи. Прилагаю 1 страницу прототипа. По ходу дела можем вносить правки в этот прототип, опираясь на ваш опыт построения интернет-магазинов. У меня это первый опыт)

Если все пойдет хорошо, то в будущем нужна будет интеграция с 1С. На момент запуска магазина этого не требуется.

Пишите, пожалуйста, вашу цену и вопросы, если возникли!

Opencart
8 лет назад
marysta
Марина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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