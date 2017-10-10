Верстка Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт65 заявок608 просмотров

Верстка Лендинга с PSD файла. Нужна адаптивная верстка. 

Лаконичный дизайн, минимум графических элементов и текста. Так же на сайте будет небольшое портфолио, а все остальное увидеть на макете. 

Ищу человека, который выполнит работу аккуратно и достаточно быстро. 

8 лет назад
ornellalem
29 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка E-mail рассылки Active Campaign

    Всем привет! Необходимо реализовать теггинг юзеров в email-рассылке (Active Campaign), присвоить им специфический тег в зависимости от страницы подписки на видеокурс. Нужна разбивка по странам - Украина отдельно, Россия отдельно. Предположительно с помощью event ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог

    Привет друзья. Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог. Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии. Макет уже готов и ждет исполнителя. ТЗ ...

    WordPress
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка страниц интернет-магазина из прототипа (OpenCart)

    Уважаемые специалисты по OpenCart! Необходимо натянуть на CMS интернет-магазина косметики. Путем долгого изучения выбор все-таки пал на OpenCart.  Графическим дизайном заниматься не надо! Зато нужны грамотно структурированные типовые страницы, оптимизированные под ...

    Opencart
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить 1 блок в верстке

    Есть админ страница добавления товара, проблема в блоке изображений: http://take.ms/rhe8R они описаны все на скриншоте, нужно поправить всего один блок. Код в приложенном файле. Пишите сразу сколько денег должен.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правка css кода

    $1

    Нужно показать как сделать код, чтобы 2, 3 рекламных кода отображались в нужной структуре на странице Сейчас они отображаются друг под другом http://prntscr.com/gvkw7g Нужно чтобы они отображались рядом с друг ...

    CSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна верстка страницы сайта

    Необходимо верстка одной страницы сайта. +она должна быть адаптивная под мобильную версию. Далее будут остальные страницы этого сайта.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скопировать сайт

    $35

    Необходимо скопировать сайт - главную страницу, на чистом коде Внести изменения согласно ТЗ - их немного procanvas_точка_ru Оплата 2000 рублей

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка + jQuery + PHP

    $170

    Требуется сверстать посадочную и добавить некоторый функционал (простейшая корзина + просмотр планировок квартир при наведении на область картинки + еще...). Все в PDF файле При заказе, должен на почту заказ отправлять и ...

    jQueryPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад