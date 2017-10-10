Всем привет! Необходимо реализовать теггинг юзеров в email-рассылке (Active Campaign), присвоить им специфический тег в зависимости от страницы подписки на видеокурс. Нужна разбивка по странам - Украина отдельно, Россия отдельно. Предположительно с помощью event ...
Верстка Landing Page
Верстка Лендинга с PSD файла. Нужна адаптивная верстка.
Лаконичный дизайн, минимум графических элементов и текста. Так же на сайте будет небольшое портфолио, а все остальное увидеть на макете.
Ищу человека, который выполнит работу аккуратно и достаточно быстро.
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