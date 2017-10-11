Здравствуйте! Нужно сделать скрипт корзины на файловый сайт, php файлы заливаются на фтп, пересекаются с помощью инклудов, весь скрипт или часть скрипта можно сделать в одном php файле к примеру в хедере, ...
Создание html5 рулетки для сайта (розыгрыш призов)
Необходимо реализовать розыгрыш призов на сайте, приуроченный 10 летию компании.
Возможен вариант рулетки.
или адоптировать под друпал или PHP
вот такая логика
"При нажатии кнопки клиентская часть (jQuery) отправляет AJAX-запрос к серверной (PHP), передавая введенное число, и тут же запускает анимацию вращения, PHP выполняет генерацию случайного числа, сравнивает и возвращает результат в ответе, jQuery принимает ответ и останавливает барабан на этом числе, все операции требующие доверия, например запись в БД, делаются в PHP перед возвратом, сама анимация реализуется на JavaScript (jQuery) используя canvas (HTML5) и CSS3, но лучше вместо jQuery реализовать все на Flash, а идеально 2 варианта."
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