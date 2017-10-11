Создание html5 рулетки для сайта (розыгрыш призов)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки1486 просмотров

Необходимо реализовать розыгрыш призов на сайте, приуроченный 10 летию компании.

Возможен вариант рулетки. 

или адоптировать под друпал или PHP

вот такая логика

"При нажатии кнопки клиентская часть (jQuery) отправляет AJAX-запрос к серверной (PHP), передавая введенное число, и тут же запускает анимацию вращения, PHP выполняет генерацию случайного числа, сравнивает и возвращает результат в ответе, jQuery принимает ответ и останавливает барабан на этом числе, все операции требующие доверия, например запись в БД, делаются в PHP перед возвратом, сама анимация реализуется на JavaScript (jQuery) используя canvas (HTML5) и CSS3, но лучше вместо jQuery реализовать все на Flash, а идеально 2 варианта."

AJAXDrupalHTMLJavaScriptjQueryPHP
8 лет назад
imhoteppp
Дмитрий 
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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