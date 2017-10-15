Верстка 1го экрана

Добрый день! Есть сайт http://камнивискисеребро.рф/. Необходимо сделать: 1) В разрешении 1024 информация на слайдере кнопка и надпись "Лучший подарок..." уезжают вниз, за экран. А наужно чтобы вся информация была на экране при ...