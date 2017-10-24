Premyslev_I

Илья Premyslev_I

 
25 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
"Никакое дело не покажется невыполнимым, если его разбить на мелкие части." © Генри Форд

Доброго времени суток!

Меня зовут Илья и я работаю в сфере web/IT-разработки уже более 3-ех лет.

Начинал свою карьеру в качестве frontend и fullstack-разработчика, но в последующем решил сменить вектор развития в сторону комплексного внедрения CRM-систем и бизнес аналитики.

Технические навыки

  • HTML5/CSS3;
  • WordPress (Elementor + WooCommerce);
  • SCRUM + Agile;
  • 1С-Битрикс: Управление сайтом;
  • Битрикс24;
  • REST API WebHooks;
  • BPwin/ERwin;
  • Нотификации IDEF0/IDEF3
Профессиональные навыки

  • Типовая настройка корпоративного портала Битрикс24:

    1) Анкетирование Заказчика → подготовка карты бизнес-процесса, как

    с помощью обычной блок-схемы, так и с помощью нотаций IDEF0/IDEF3;

    2) Настройка дополнительных полей в карточках CRM (лиды, компании, контакты, сделки);

    3) Настройка этапов воронки продаж с учетом результатов анкетирования;

    4) Настройка прав доступа к CRM для разных отделов;

    5) Подключение входящей и исходящей облачной телефонии к Битрикс24;

    6) Размещение и настройка на сайте компании виджета Битрикс24 как с помощью стандартного функционала Битрикс24, так и с помощью WebHooks;

    7) Создание и проработка дополнительных направлений сделок (при необходимости такого функционала) для воронки продаж;

    8) Настройка автоматического планирования взаимодействий по клиентам и сделкам с помощью ﻿роботов CRM;

    9) Интеграция Bitrix24 с соц. сетями и мессенджерами: Вконтакте, Facebook, Avito, Viber, Telegram, ﻿WhatsApp, Яндекс-чат, Instagram;

    10) В качестве приятного бонуса, могу БЕСПЛАТНО провести обучение по работе с Битрикс24 в удобной для Вас форме (Создание базы знаний, проведение мастер-класса, подготовка презентации и т.д.).

  • WordPress:

    1) Разработка Тем (верстка, сборка тем);

    2) Доработка кода на PHP, при необходимости;

    3) Перенос клиентских сайтов на WP;

    4) В качестве приятного бонуса, БЕСПЛАТНО произведу аудит Вашего сайта и отправлю файл

    с подробным отчетом.

Личные качества

  • Обучаемость;
  • Усидчивость;
  • Ответственность

Контакты

К/Т (WA): +7(922)172-39-59

Почта: [email protected]

Открыт для предложений и очень буду рад плодотворному сотрудничеству!

PHPWordPressHTMLWooCommerceБитриксRESTElementor1С-Битрикс
Портфолио
Отзывы заказчиков
sergejru
Сергей 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Совместить 2 верстки
Получилось именно то, что нужно. Исполнитель отлично выполнил заказ. Планируем сотрудничать в дальнейшем. Крайне рекомендую для сотрудничества.
Очень приятный, ответственный заказчик. Очень рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$8/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга