Доброго времени суток!
Меня зовут Илья и я работаю в сфере web/IT-разработки уже более 3-ех лет.
Начинал свою карьеру в качестве frontend и fullstack-разработчика, но в последующем решил сменить вектор развития в сторону комплексного внедрения CRM-систем и бизнес аналитики.
Технические навыки
- HTML5/CSS3;
- WordPress (Elementor + WooCommerce);
- SCRUM + Agile;
- 1С-Битрикс: Управление сайтом;
- Битрикс24;
- REST API WebHooks;
- BPwin/ERwin;
- Нотификации IDEF0/IDEF3
- Типовая настройка корпоративного портала Битрикс24:
1) Анкетирование Заказчика → подготовка карты бизнес-процесса, как
с помощью обычной блок-схемы, так и с помощью нотаций IDEF0/IDEF3;
2) Настройка дополнительных полей в карточках CRM (лиды, компании, контакты, сделки);
3) Настройка этапов воронки продаж с учетом результатов анкетирования;
4) Настройка прав доступа к CRM для разных отделов;
5) Подключение входящей и исходящей облачной телефонии к Битрикс24;
6) Размещение и настройка на сайте компании виджета Битрикс24 как с помощью стандартного функционала Битрикс24, так и с помощью WebHooks;
7) Создание и проработка дополнительных направлений сделок (при необходимости такого функционала) для воронки продаж;
8) Настройка автоматического планирования взаимодействий по клиентам и сделкам с помощью роботов CRM;
9) Интеграция Bitrix24 с соц. сетями и мессенджерами: Вконтакте, Facebook, Avito, Viber, Telegram, WhatsApp, Яндекс-чат, Instagram;
10) В качестве приятного бонуса, могу БЕСПЛАТНО провести обучение по работе с Битрикс24 в удобной для Вас форме (Создание базы знаний, проведение мастер-класса, подготовка презентации и т.д.).
- WordPress:
1) Разработка Тем (верстка, сборка тем);
2) Доработка кода на PHP, при необходимости;
3) Перенос клиентских сайтов на WP;
4) В качестве приятного бонуса, БЕСПЛАТНО произведу аудит Вашего сайта и отправлю файл
с подробным отчетом.
- Обучаемость;
- Усидчивость;
- Ответственность
КонтактыК/Т (WA): +7(922)172-39-59
Почта: [email protected]
Открыт для предложений и очень буду рад плодотворному сотрудничеству!
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