"Никакое дело не покажется невыполнимым, если его разбить на мелкие части." © Генри Форд

Доброго времени суток!

Меня зовут Илья и я работаю в сфере web/IT-разработки уже более 3-ех лет.

Начинал свою карьеру в качестве frontend и fullstack-разработчика, но в последующем решил сменить вектор развития в сторону комплексного внедрения CRM-систем и бизнес аналитики.

Технические навыки

HTML5/CSS3;

WordPress (Elementor + WooCommerce);

SCRUM + Agile;

1С-Битрикс: Управление сайтом;

Битрикс24;

REST API WebHooks;

BPwin/ERwin;

Нотификации IDEF0/IDEF3

Типовая настройка корпоративного портала Битрикс24: 1) Анкетирование Заказчика → подготовка карты бизнес-процесса, как с помощью обычной блок-схемы, так и с помощью нотаций IDEF0/IDEF3; 2) Настройка дополнительных полей в карточках CRM (лиды, компании, контакты, сделки); 3) Настройка этапов воронки продаж с учетом результатов анкетирования; 4) Настройка прав доступа к CRM для разных отделов; 5) Подключение входящей и исходящей облачной телефонии к Битрикс24; 6) Размещение и настройка на сайте компании виджета Битрикс24 как с помощью стандартного функционала Битрикс24, так и с помощью WebHooks; 7) Создание и проработка дополнительных направлений сделок (при необходимости такого функционала) для воронки продаж; 8) Настройка автоматического планирования взаимодействий по клиентам и сделкам с помощью ﻿роботов CRM; 9) Интеграция Bitrix24 с соц. сетями и мессенджерами: Вконтакте, Facebook, Avito, Viber, Telegram, ﻿WhatsApp, Яндекс-чат, Instagram; 10) В качестве приятного бонуса, могу БЕСПЛАТНО провести обучение по работе с Битрикс24 в удобной для Вас форме (Создание базы знаний, проведение мастер-класса, подготовка презентации и т.д.).

WordPress: 1) Разработка Тем (верстка, сборка тем); 2) Доработка кода на PHP, при необходимости; 3) Перенос клиентских сайтов на WP; 4) В качестве приятного бонуса, БЕСПЛАТНО произведу аудит Вашего сайта и отправлю файл с подробным отчетом.

Обучаемость;

Усидчивость;

Ответственность

Контакты

К/Т (WA): +7(922)172-39-59

Почта: [email protected]

Открыт для предложений и очень буду рад плодотворному сотрудничеству!