В шапку сайта над лого и меню нужно добавить рекламную полоску типа топлайна, чтобы выглядело органично
Сергей sergejrusergejru
- $1HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1
Сейчас неправильно отображает 33 дней 23 часов 23 минут нужно исправить окончанияHTML-верстка10 заявокЗакрыт4 года назад
В течение месяца нужно выполнять следующую работу - ответы на звонки (либо перезвонить и проконсультировать) до 10-15 звонков в день максимум - поиск контактов в интернете и отправка персонализированного письма по шаблону (до 50 отправок в день ...Управление продажами9 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Сверстать рекламный блок в существующем дизайне (бутстрап) Вид блока - карусель (несколько объявлений в ряд)HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Прозвонить базу сайта [url=https://atnow.ru/]atnow.ru[/url] (1000 компаний) Предложить дополнительные возможности сайта (размещение в рекомендованные, размещение на главную, поднятие проекта и так далее) Люди позитивно реагируют на подобные звонки и конверсия достаточно высокаяУправление продажами6 заявокЗакрыт5 лет назад
Прозвонить базу сайта [url=https://atnow.ru]https://atnow.ru[/url] (1000 компаний) Предложить дополнительные возможности сайта (размещение в рекомендованные, размещение на главную, поднятие проекта и так далее) Люди позитивно реагируют на подобные звонки и конверсия достаточно высокаяУправление продажами10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна заставка для канала https://modnoe.tv Будет использоваться во всех видео на youtube Длительность 1-2 секВидеомонтаж23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать видеоролик по статье https://modnoe.tv/fashion/956Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $2
Есть простенький лого (только буквы). В двух исполнениях (на белом, на черном). Нужен примерно такой же, только буквы другие. Работы на 5-10 минут.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть видео репортажа с мероприятия. Нужно перемонтировать в youtube формат - сделать односекундную заставку с названием канала - сделать в начале ролика интро (нарезка для привлечения внимания) - сделать подписи людям в ролике (с названием инстаграм-аккаунта) - сделать перебивки ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
Подготовить простой баннер с ресайзом на распространенные размеры рекламируем конфу пиарщиковБаннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Прозвонить базу пиарщиков (наша база). Предложить посетить конференцию. Предоставляем: скрипт, ip-телефонию, базу.Служба поддержки7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
Необходимо раскрутить телеграм-канал, посвященный промо-кодам МФО (скидки на займы 50%). Канал только что создан https://t.me/promomfo наполняется ежедневно, промо-кодов много. Интересны только живые пользователи без ботов, география РФ.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Прозвонить базу дизайнеров одежды (наша база). Предоставляем: скрипт, ip-телефонию, базу.Служба поддержки9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно привлечь 10 клиентов на нативную рекламу (хороший интересный проект, известный в нише) Связываться можно в соц.сетях или по телефону Цена на нативку очень низкая, клиентов будет многоУправление продажами2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $8
Порезать запись на лекции (12 лекций) добавить плашку (спикер такой-то) у каждой лекцииВидеомонтаж14 заявокЗакрыт6 лет назад
Тематика - боевые искусства Простенький информационный дизайн Подробности напишу в личку Бюджет minДизайн сайтов40 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача несложная - нужно взять одну основную верстку и поменять там элементы на элементы из второй верстки (логотип, цвета, шрифт, фавикон, кнопки), то есть как бы совместить. Сделать адаптацию минимально, чтобы проходилась проверка на моб.адаптивность. Одна ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Выйти на ЛПР, рассказать о предложении, отправить наш медиакит ip-телефонию и скрипт предоставляемСлужба поддержки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Вся работа заключается в следующем: зайти в базу, справа от контакта есть ссылка "написать письмо", после нажатия на ссылку открывается окно письма, выбираем шаблон "PR" (нужно предварительно в шаблоне сделать свою подпись). В тему письма прописываем ...Служба поддержки21 заявкаЗакрыт6 лет назад