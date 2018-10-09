sergejru

Сергей sergejru

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Рекламный топлайн

    $1

    В шапку сайта над лого и меню нужно добавить рекламную полоску типа топлайна, чтобы выглядело органично

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Countdown ru jquery

    $1

    Сейчас неправильно отображает  33 дней 23 часов 23 минут нужно исправить окончания

    jQuery
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Помощник

    В течение месяца нужно выполнять следующую работу - ответы на звонки (либо перезвонить и проконсультировать) до 10-15 звонков в день максимум - поиск контактов в интернете и отправка персонализированного письма по шаблону (до 50 отправок в день ...

    Управление продажами9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Прозвонить 1000 фирм

    Прозвонить базу сайта [url=https://atnow.ru/]atnow.ru[/url] (1000 компаний)  Предложить дополнительные возможности сайта (размещение в рекомендованные, размещение на главную, поднятие проекта и так далее)  Люди позитивно реагируют на подобные звонки и конверсия достаточно высокая

    Управление продажами6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прозвонить базу 1000 компаний

    Прозвонить базу сайта [url=https://atnow.ru]https://atnow.ru[/url] (1000 компаний) Предложить дополнительные возможности сайта (размещение в рекомендованные, размещение на главную, поднятие проекта и так далее) Люди позитивно реагируют на подобные звонки и конверсия достаточно высокая

    Управление продажами10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Простенький заказ на 5 минут

    $2

    Есть простенький лого (только буквы). В двух исполнениях (на белом, на черном). Нужен примерно такой же, только буквы другие. Работы на 5-10 минут.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Монтаж ролика для youtube

    Есть видео репортажа с мероприятия. Нужно перемонтировать в youtube формат - сделать односекундную заставку с названием канала - сделать в начале ролика интро (нарезка для привлечения внимания) - сделать подписи людям в ролике (с названием инстаграм-аккаунта)  - сделать перебивки ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Комплект баннеров

    $5

    Подготовить простой баннер с ресайзом на распространенные размеры   рекламируем конфу пиарщиков

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Прозвонить базу

    Прозвонить базу пиарщиков (наша база). Предложить посетить конференцию. Предоставляем: скрипт, ip-телефонию, базу.

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Раскрутить телеграм канал

    $1000

    Необходимо раскрутить телеграм-канал, посвященный промо-кодам МФО (скидки на займы 50%). Канал только что создан https://t.me/promomfo наполняется ежедневно, промо-кодов много. Интересны только живые пользователи без ботов, география РФ.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Привлечь 10 клиентов

    Нужно привлечь 10 клиентов на нативную рекламу (хороший интересный проект, известный в нише) Связываться можно в соц.сетях или по телефону Цена на нативку очень низкая, клиентов будет много

    Управление продажами2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Порезать

    $8

    Порезать запись на лекции (12 лекций)  добавить плашку (спикер такой-то) у каждой лекции

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Совместить 2 верстки

    Задача несложная - нужно взять одну основную верстку и поменять там элементы на элементы из второй верстки (логотип, цвета, шрифт, фавикон, кнопки), то есть как бы совместить. Сделать адаптацию минимально, чтобы проходилась проверка на моб.адаптивность. Одна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Приглашение участников по базе (разовая работа)

    Вся работа заключается в следующем: зайти в базу, справа от контакта есть ссылка "написать письмо", после нажатия на ссылку открывается окно письма, выбираем шаблон "PR" (нужно предварительно в шаблоне сделать свою подпись). В тему письма прописываем ...

    Служба поддержки21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
sitovkirill
Ситов 
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
$10
10 баллов
5 лет назад
Видеоролик youtube
Приятно было поработать. Оплата в срок, хорошее тз.
Все прошло отлично, ролик получился качественный
Ответный отзыв
zakharovvilya
Илья 
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Простенький заказ на 5 минут
Сергей предоставил все необходимые материалы для работы, быстро оплатил работу.
Оперативно и то, что нужно
Ответный отзыв
xox
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Монтаж ролика для youtube
Приятный опыт сотрудничества, рад буду работать снова
Все отлично, будем работать постоянно
Ответный отзыв
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Комплект баннеров
Хорошее тз, своевременная оплата
Работа выполнена быстро
Ответный отзыв
Premyslev_I
Илья 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Совместить 2 верстки
Очень приятный, ответственный заказчик. Очень рекомендую для сотрудничества!
Получилось именно то, что нужно. Исполнитель отлично выполнил заказ. Планируем сотрудничать в дальнейшем. Крайне рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв