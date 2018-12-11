Делаю сайты. Открыт к новым заказам. Пишите в личку.
Всем привет! Я Илья, в данный момент работаю веб-разработчиком!
Что я умею?
- Веб-дизайн;
- Создание адаптивных макетов сайтов;
- Landing Page;
- интернет-магазина;
- сайт-визитки;
- интернет-каталогов;
Обо мне:
Уволился с работы в офисе, работал продуктовым дизайнером, затем работал в одной крупной компании веб-разработчиком. В свободное время беру проекты которые мне нравятся, если у вас есть что-то такое, пишите, всегда открыт к новым проектам!
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Отзывы заказчиков
$40
3 балла
5 лет назад
Исполнитель пропал и перестал выходить на связь
$30
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Оперативная и качественная работа, рекомендую.
Ответный отзыв
Правки по делу, оплата вовремя, рекомендую.
$4
10 баллов
6 лет назад
Оперативно и то, что нужно
Ответный отзыв
Сергей предоставил все необходимые материалы для работы, быстро оплатил работу.
$5
10 баллов
6 лет назад
Илья отлично выполнил работу. Проявил самостоятельность и внимательность при выполнении задачи. Пусть задача и простая, но профессиональные качества и отношение видны даже на таких задачах. Рекомендую.
Ответный отзыв
Был очень рад работать с Константином, отличная постановка задачи, и оплата точно в срок!
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв(-1)
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга