zakharovvilya

Илья zakharovvilya

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Делаю сайты. Открыт к новым заказам. Пишите в личку.

Всем привет! Я Илья, в данный момент работаю веб-разработчиком!

Что я умею?

- Веб-дизайн;

- Создание адаптивных макетов сайтов;

- Landing Page;

- интернет-магазина;

- сайт-визитки;

- интернет-каталогов;

Обо мне:

Уволился с работы в офисе, работал продуктовым дизайнером, затем работал в одной крупной компании веб-разработчиком. В свободное время беру проекты которые мне нравятся, если у вас есть что-то такое, пишите, всегда открыт к новым проектам!

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Отзывы заказчиков

Mihail_Onufriev
Михаил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
3 балла
5 лет назад
Лендинг для продажи антисептика
Исполнитель пропал и перестал выходить на связь
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Собрать сайт на Wordpress
WordPress
Оперативная и качественная работа, рекомендую.
Правки по делу, оплата вовремя, рекомендую.
Ответный отзыв
sergejru
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Простенький заказ на 5 минут
Оперативно и то, что нужно
Сергей предоставил все необходимые материалы для работы, быстро оплатил работу.
Ответный отзыв
const_ops
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Заменить картинки на лендинге
Илья отлично выполнил работу. Проявил самостоятельность и внимательность при выполнении задачи. Пусть задача и простая, но профессиональные качества и отношение видны даже на таких задачах. Рекомендую.
Был очень рад работать с Константином, отличная постановка задачи, и оплата точно в срок!
Ответный отзыв
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв(-1)
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга