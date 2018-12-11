Делаю сайты. Открыт к новым заказам. Пишите в личку.

Что я умею?

- Веб-дизайн;

- Создание адаптивных макетов сайтов;

- Landing Page;

- интернет-магазина;

- сайт-визитки;

- интернет-каталогов;

Обо мне:

Уволился с работы в офисе, работал продуктовым дизайнером, затем работал в одной крупной компании веб-разработчиком. В свободное время беру проекты которые мне нравятся, если у вас есть что-то такое, пишите, всегда открыт к новым проектам!