Исходники и детали пришлю в личку.
Вёрстка сайта
Нужна адаптинвая, кроссбраузерная, валидная вёрстка и минимальное программирование сайта по ТЗ (по запросу в личку)
Макеты - 5 страниц все в один экран, 3 поп-апа + мобильная версия.
Есть вёрстка главной страницы и страницы спасибо, так как сайт мы не создаём новый, а переделываем.
Подробное ТЗ в личку.
Заявки фрилансеров
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