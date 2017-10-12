Дизайн разрабатывать не нужно. Требуется сверстать и настроить (доставку, оплату), импорт товаров как на этом сайте http://shop.automoda-tuning.ru/avtosvet/
Front-end разработка системы управления деятельностью предприятия.
Необходимо в составе команды (расположение г. Москва) участвовать в разработке нового программного продукта для корпоративного сектора в качестве front-end разработчика. В круг задач входит:
1. Разработка и настройка общего интерфейса системы по дизайн-макетам на основе материал дизайна (адаптивная кросс-браузерная верстка, html5, css, bootstrap, js-анимация и др. );
2. Разработка и отладка основных элементов интерфейса системы (angular2);
3. Разработка и отладка front-end части функциональных компонент системы;
4. Подключение и кастомизация компонент devExtreme.
5. Оптимизация по размеру и скорости загрузки итогового решения.
Разработка предполагает фул-тайм загрузку фрилансера на период 2-3 месяца с почасовой оплатой труда.
Территориальное расположение разработчика не имеет принципиального значения, при доступности онлайн в рабочее время.
Что нам важно видеть в кандидате: умение работать в команде, продуктивность и ответственность за итоговый результат, профессионализм и исключительное внимание к мелочам, опыт работы над системными интерфейсами приветствуется.
Также готовы рассмотреть предложение от небольших команд разработчиков(3-5 человек), комплексно решающих схожие задачи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт создан на joomla старой версии. Нужна кнопка для слабовидящих, чтобы увеличивала текст сайта при нажатии. Укажите цену и сроки. Заявки без сроков и цен удаляются сразуHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Адаптивно сверстать Лэндинг на 11 экранов. Сроки: 2 дня. Постоплата или Безопасная сделка. Желательна связь голосом. Сразу прикрепляйте свои работы. Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доброго вечера необходимо доработать вёрстку одностраничника То что есть сейчас - http://bit.ly/2yYFEwY То как должно быть - http://bit.ly/2gdf2Vr Срок завтра до 3 часов дня.Завершен8 лет назад
Задача несложная - нужно взять одну основную верстку и поменять там элементы на элементы из второй верстки (логотип, цвета, шрифт, фавикон, кнопки), то есть как бы совместить. Сделать адаптацию минимально, чтобы проходилась проверка на моб.адаптивность. ...Завершен8 лет назад
- $10
Изменить шапку моб версии по макету. Поправить верстку для ноутбуков.Завершен8 лет назад
Нужно сверстать страницу сегодня. Прошу от Вас цену за работу Всю информацию вышлю выбранному исполнителю в личкуЗавершен8 лет назад
Нужна адаптинвая, кроссбраузерная, валидная вёрстка и минимальное программирование сайта по ТЗ (по запросу в личку) Макеты - 5 страниц все в один экран, 3 поп-апа + мобильная версия. Есть вёрстка главной страницы и ...HTML-верстка37 заявокЗакрыт8 лет назад
Исходники и детали пришлю в личку.Завершен8 лет назад
Здравствуйте требуется верстка многостраничного сайта: По ссылке находится верстка через adobe, есть дизайн в формате XD тоже adobe прога кто работал тот знает https://xd.adobe.com/view/fdd05c34-e727-45ba-aae1-b29a9c3a3d6f/screen/4b61d6cb-2566-4a02-ab8c-5f01f24fd774/-2/ Более подробное тз после договоренности с верстальщиком. ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад