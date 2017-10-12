Front-end разработка системы управления деятельностью предприятия.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки273 просмотра

Необходимо в составе команды (расположение г. Москва) участвовать в разработке нового программного продукта для корпоративного сектора в качестве front-end разработчика.  В круг задач входит:

1. Разработка и настройка общего интерфейса системы по дизайн-макетам на основе материал дизайна (адаптивная кросс-браузерная верстка, html5, css, bootstrap, js-анимация  и др. );

2. Разработка и отладка основных элементов интерфейса системы (angular2);

3. Разработка и отладка front-end части функциональных компонент системы;

4. Подключение и кастомизация компонент devExtreme.

5. Оптимизация по размеру и скорости загрузки итогового решения.

Разработка предполагает фул-тайм загрузку фрилансера на период 2-3 месяца с почасовой оплатой труда.

Территориальное расположение разработчика не имеет принципиального значения, при доступности онлайн в рабочее время. 

Что нам важно видеть в кандидате: умение работать в команде, продуктивность и ответственность за итоговый результат, профессионализм и исключительное внимание к мелочам, опыт работы над системными интерфейсами приветствуется.

Также готовы рассмотреть предложение от небольших команд разработчиков(3-5 человек), комплексно решающих схожие задачи.

BootstrapCSSHTMLJavaScript
8 лет назад
o-s-i-p-o-v-a
Лариса 
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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