Требуется сверстать сайт по макету. Всё стандартно, макет предоставлю. Оплата высокая, обсуждается индивидуально. HTML + CSS
Верстка по psd и натяжка на wp
Верстка по psd и натяжка на WP все стандартно
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