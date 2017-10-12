Требуются верстальщики сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт76 заявок546 просмотров

Требуется сверстать сайт по макету. Всё стандартно, макет предоставлю. Оплата высокая, обсуждается индивидуально. HTML + CSS 

CSSHTML
8 лет назад
scherbakova1986a
Алефтина 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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