Необходимо отверстать в html / css3 Нужен верстальщик который умеет верстать - пиксель перфект. За каждый угол придираться не буду, но основные элементы должны быть по макету. Верстальщик, который сам ...
Требуются верстальщики сайтов
Требуется сверстать сайт по макету. Всё стандартно, макет предоставлю. Оплата высокая, обсуждается индивидуально. HTML + CSS
Заявки фрилансеров
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