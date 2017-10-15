Сделать адаптивную вёрстку

Задача несложная - нужно взять одну основную верстку и поменять там элементы на элементы из второй верстки (логотип, цвета, шрифт, фавикон, кнопки), то есть как бы совместить. Сделать адаптацию минимально, чтобы проходилась проверка на моб.адаптивность. ...