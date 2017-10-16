Поправить верстку

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Завершен9 заявок173 просмотра

нужно поправить верстку на сайте http://letishok.ru/

8 лет назад
expert724
Андрей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sverg
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$2000
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sverg
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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