веб-дизайн, верстка, программирование, повышение продаж

Частный фрилансер, не студия и не посредник.

ВЕБ-ДИЗАЙН, ВЁРСТКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ САЙТОВ

Проектирование и создание технического задания;

Разработка креативной и дизайн-концепции сайта;

Создание макетов и вёрстка страниц и шаблонов;

Программирование или интеграция в систему управления содержимым (CMS);

Оптимизация и размещение материалов сайта;

Тестирование и внесение корректировок;

Загрузка проекта на сервер;

Обслуживание работающего сайта.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ

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