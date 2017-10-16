sverg

Сергей Герассимов sverg

 
35 летРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
веб-дизайн, верстка, программирование, повышение продаж

Частный фрилансер, не студия и не посредник.

ВЕБ-ДИЗАЙН, ВЁРСТКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ САЙТОВ

Проектирование и создание технического задания;

Разработка креативной и дизайн-концепции сайта;

Создание макетов и вёрстка страниц и шаблонов;

Программирование или интеграция в систему управления содержимым (CMS);

Оптимизация и размещение материалов сайта;

Тестирование и внесение корректировок;

Загрузка проекта на сервер;

Обслуживание работающего сайта.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ

PHP-MySQL-HTML-CSS-JS

PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
Отзывы заказчиков
expert724
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2000
10 баллов
6 лет назад
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