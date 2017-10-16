веб-дизайн, верстка, программирование, повышение продаж
Частный фрилансер, не студия и не посредник.
ВЕБ-ДИЗАЙН, ВЁРСТКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ САЙТОВ
Проектирование и создание технического задания;
Разработка креативной и дизайн-концепции сайта;
Создание макетов и вёрстка страниц и шаблонов;
Программирование или интеграция в систему управления содержимым (CMS);
Оптимизация и размещение материалов сайта;
Тестирование и внесение корректировок;
Загрузка проекта на сервер;
Обслуживание работающего сайта.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ
PHP-MySQL-HTML-CSS-JS
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Отзывы заказчиков
$2000
10 баллов
6 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!