Добрый день! Нужно сделать микроразметку сайта. Страницы различных типов: новости-статьи, продукты, контакты, о компании.
Сверстать страницу
Требуется сверстать 2 страницу по готовой верстке главной, (архив с изображениями прикрепил к проекту ). Требуется адаптивная верстка. Главная страница по которой нужно сверстать
Ваша цена и сроки исполнения?
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